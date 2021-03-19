пообщаться

От пользователя @Thesis

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Краснодар → Другое Сходить в театр или кино

Краснодар → Другое Погулять в парке Галицкого в вечернее время.

Краснодар → Другое Есть хороший дизайнер в Краснодаре?

Краснодар → Другое Съездить на рыбалку. Посетить Лаго-наки

Краснодар → Другое Погулять , сходить куда нибудь

Краснодар → Другое Погулять по ночному городу

Краснодар → Другое Буду рада пообщаться с приятным собеседником/собеседницей)

Краснодар → Другое Поговорить о том о сём, обсудить то и это...

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