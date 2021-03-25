активный отдых

От пользователя @Kapitan_Belka

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Краснодар → Другое Есть хороший дизайнер в Краснодаре?

Краснодар → Другое Есть тут роллеры?) Нужен совет по подшипникам)

Краснодар → Другое Играть в настолки

Краснодар → Другое Прогулка по лесу, шашлык у реки☺️

Краснодар → Другое Напиши шутку, которую сам(а) придумал(а)

Краснодар → Другое Съездить на рыбалку. Посетить Лаго-наки

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