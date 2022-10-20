Краснодар
Да бы хотела сходить минприятин

фото пользователя Wrgcgu
сходить на мероприятие

Да бы сходила

От пользователя @Wrgcgu

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Краснодар

маленькое фото пользователя Gruoch.Boite
Краснодар → Другое

С человеком с чувством юмора

маленькое фото пользователя Radtea91
Краснодар → Другое

Алкоголики тунеядцы общий сбор

маленькое фото пользователя Anton.S
Краснодар → Другое

🫵 просто обязана меня поддержать

маленькое фото пользователя Demyan
Краснодар → Другое

Что угодно

маленькое фото пользователя Saymon
Краснодар → Другое

Погулять в парке

маленькое фото пользователя Eugene1995
Краснодар → Другое

Краснодар центр

маленькое фото пользователя Kapitan_Belka
Краснодар → Другое

Напиши шутку, которую сам(а) придумал(а)

маленькое фото пользователя Dasha_sem
Краснодар → Другое

Прогуляться, выпить кофе

маленькое фото пользователя Rina555
Краснодар → Другое

Открыта к предложениям , погулять , съездить на природу

маленькое фото пользователя Hayk
Краснодар → Другое

Потусить выпить погулять

маленькое фото пользователя DAiiiKA
Краснодар → Другое

На курсах в КРД. Посидим вечерком в центре🥤, поболтаем, пошутим?

маленькое фото пользователя Ksksvolkova
Краснодар → Другое

Го по пивку 🤟

Хочешь найти новых друзей в городе Краснодар?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Краснодар, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!