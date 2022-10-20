Да бы сходила

От пользователя @Wrgcgu

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Краснодар → Другое Го по пивку 🤟

Краснодар → Другое На курсах в КРД. Посидим вечерком в центре🥤, поболтаем, пошутим?

Краснодар → Другое Открыта к предложениям , погулять , съездить на природу

Краснодар → Другое Напиши шутку, которую сам(а) придумал(а)

Краснодар → Другое Погулять в парке

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