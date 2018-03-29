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От пользователя @Lexa39

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Краснодар → Другое Прогуляться по городу пешком

Краснодар → Другое В поисках сюрпризов 🧙🏻‍♂️

Краснодар → Другое Знаю где вкусный кофе, и …

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