прогуляться, перекусить

От пользователя @Demyan

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Краснодар → Другое Я хочу прогуляться

Краснодар → Другое Прогуляться в парке Галицкого

Краснодар → Другое Прогуляться по городу пешком

Краснодар → Другое кто хочет погулять пообщаться можно выпить

Краснодар → Другое Сходить в рок бар

Краснодар → Другое Играть в настолки

Краснодар → Другое Регулярно гулять по городу пешком, рано утром

Краснодар → Другое Ищу новых подруг, для совместного времяпровождения, с детьми или без

Краснодар → Другое Ищу новых подруг, для совместного времяпровождения, можно с детьми ))

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