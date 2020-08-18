От пользователя @Ariana

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Краснодар → Другое Хочу поговорить по телефону

Краснодар → Другое Го по пивку 🤟

Краснодар → Другое Хотелось бы сходить погулять в парк Галицкого, выпить кофе, пообщаться

Краснодар → Другое В ЗАГС ))))

Краснодар → Другое Сходить в театр, кино

Краснодар → Другое Ищу друзей для путешествий, прогулок и просто общаться)

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