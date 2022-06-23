пообщаться

От пользователя @Daiana2010

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Кострома → Другое Как у тебя дела

Кострома → Другое Просто в тестовом режиме поболтать

Кострома → Другое На все темы

Кострома → Другое Можно погулять, пообщаться

Кострома → Другое Прогуляться вечерком по городу, выпить чего нибудь вкусного

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