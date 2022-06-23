Кострома: найди компанию. Новые события

Присоединяйся к InParty и найди, с кем провести время.

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фото пользователя TatyanaL пообщаться

Просто в тестовом режиме поболтать

@TatyanaL


фото пользователя Aleksey19 прогуляться, перекусить

Прогуляться

@Aleksey19


фото пользователя Yffxxxx3567 прогуляться, перекусить

Можно погулять, пообщаться

@Yffxxxx3567


фото пользователя Pre20ator другое

Поболтать игры онлайн

@Pre20ator


фото пользователя genuc194 прогуляться, перекусить

Как у тебя дела

@genuc194


фото пользователя Sirius прогуляться, перекусить

Прогуляться вечерком по городу, выпить чего нибудь вкусного

@Sirius


 пообщаться

После общения встречи ни кто не отменял )

@Daiana2010


фото пользователя Lia777 пообщаться

На все темы

@Lia777


фото пользователя Lara прогуляться, перекусить

Покатать шары

@Lara


фото пользователя Sting прогуляться, перекусить

Прогуляться

@Sting


фото пользователя Sting прогуляться, перекусить

Прогуляться

@Sting


фото пользователя Foxxik прогуляться, перекусить

Погулять, выпить кофе

@Foxxik


Как найти друзей в г. Кострома

InParty - новое приложение для общения, поиска друзей и компании

Как это работает: