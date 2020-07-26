Комсомольск-на-Амуре
Погода не лётная. Есть предложения?

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прогуляться, перекусить

От пользователя @VLADIMIR_03

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