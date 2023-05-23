Коломна
Велосипед 20 лет спустя.
У меня есть велосипед, но я не каталась более 10 лет. Ищу друзей для адаптации меня на дороге.
Боюсь встречных людей, машин, плохо адаптируюсь к маленьким пространствам.
Каждый вечер, после 18:00. Только Коломна.
От пользователя @Adaella
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