Киров
Пройти великорецкий крестный ход

фото пользователя Mark12
прогуляться, перекусить

Пойду туда в качестве спасателя, будет интересно познакомиться с новыми людьми, а в случае чего - помочь!

От пользователя @Mark12

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Киров

маленькое фото пользователя Frozenal
Киров → Другое

Дота, Minecraft

маленькое фото пользователя Zeroes
Киров → Другое

Если есть желание конечно

маленькое фото пользователя Katyamalyna
Киров → Другое

Ищу душевного человека для дружбы.

маленькое фото пользователя Mari22
Киров → Другое

Кто сходит со мной в клуб за компанию, прямо сейчас?

маленькое фото пользователя Lina_Elison
Киров → Другое

Хотелось бы найти людей с моего города

маленькое фото пользователя Demi56d
Киров → Другое

Пошли в бар🥂

маленькое фото пользователя diana2609
Киров → Другое

Го в парк Пикник

маленькое фото пользователя oksana.vr
Киров → Другое

гоу на Масленицу в Порошино🏃‍♀️🥞

маленькое фото пользователя Lorus
Киров → Другое

Хочу провести вместе время на хате

маленькое фото пользователя Ma_ria
Киров → Другое

куда-нибудь сходить, прогуляться

маленькое фото пользователя mvksone
Киров → Другое

Нам нужно собраться в баре и завести новые знакомства🙃

маленькое фото пользователя DukeDark
Киров → Другое

Попить пивка

Хочешь найти новых друзей в городе Киров?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Киров, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!