прогуляться, перекусить

От пользователя @Demi56d

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Киров → Другое Кто сходит со мной в клуб за компанию, прямо сейчас?

Киров → Другое Хочу провести вместе время на хате

Киров → Другое Хотелось пообщаться с новыми людьми

Киров → Другое Сходить в кино пргультьсч по городу вечером

Киров → Другое Если есть желание конечно

Киров → Другое Пошли в бар🥂

Киров → Другое Ищу душевного человека для дружбы.

Киров → Другое гоу на Масленицу в Порошино🏃‍♀️🥞

Хочешь найти новых друзей в городе Киров?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Киров, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!