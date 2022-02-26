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От пользователя @Lorus

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Киров → Другое Если есть желание конечно

Киров → Другое Кто за?...👻

Киров → Другое Го в парк Пикник

Киров → Другое Хотелось пообщаться с новыми людьми

Киров → Другое Прогуляться по красивым местам Кирова и приятно провести время

Киров → Другое Сходить куда нибудь

Киров → Другое Ищу душевного человека для дружбы.

Киров → Другое гоу на Масленицу в Порошино🏃‍♀️🥞

Киров → Другое Нам нужно собраться в баре и завести новые знакомства🙃

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