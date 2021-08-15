Киров: найди компанию. Новые события

Присоединяйся к InParty и найди, с кем провести время.

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фото пользователя Katyamalyna пообщаться

Ищу душевного человека для дружбы.

@Katyamalyna


фото пользователя Irinaashik пообщаться

Ищу подружку для прогулки и общения 💞

@Irinaashik


фото пользователя oksana.vr сходить на мероприятие

гоу на Масленицу в Порошино🏃‍♀️🥞

@oksana.vr


фото пользователя Ma_ria прогуляться, перекусить

куда-нибудь сходить, прогуляться

@Ma_ria


фото пользователя Mari22 прогуляться, перекусить

Кто сходит со мной в клуб за компанию, прямо сейчас?

@Mari22


фото пользователя Lina_Elison пообщаться

Хотелось бы найти людей с моего города

@Lina_Elison


фото пользователя vsevxlxdanisimxv прогуляться, перекусить

Прогуляться по красивым местам Кирова и приятно провести время

@vsevxlxdanisimxv


фото пользователя Frozenal пообщаться

Дота, Minecraft

@Frozenal


фото пользователя Demi56d прогуляться, перекусить

Кто за?...👻

@Demi56d


фото пользователя Nota пообщаться

Хотелось пообщаться с новыми людьми

@Nota


фото пользователя diana2609 прогуляться, перекусить

Го в парк Пикник

@diana2609


фото пользователя diana2609 прогуляться, перекусить

Сходить куда нибудь

@diana2609


фото пользователя DukeDark прогуляться, перекусить

Попить пивка

@DukeDark


 прогуляться, перекусить

Гоу гулять✌🏼

@ssSSss


фото пользователя Zeroes собрать компанию

Если есть желание конечно

@Zeroes


фото пользователя mvksone прогуляться, перекусить

Нам нужно собраться в баре и завести новые знакомства🙃

@mvksone


фото пользователя Mark12 прогуляться, перекусить

Пройти великорецкий крестный ход

@Mark12


фото пользователя Gandei прогуляться, перекусить

Сходить в кино пргультьсч по городу вечером

@Gandei


фото пользователя Demi56d прогуляться, перекусить

Пошли в бар🥂

@Demi56d


фото пользователя Lorus другое

Хочу провести вместе время на хате

@Lorus


Как найти друзей в г. Киров

InParty - новое приложение для общения, поиска друзей и компании

Как это работает: