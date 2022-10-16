Хабаровск
Всё сбудется, стоит только расхотеть.

фото пользователя ksenia.21
прогуляться, перекусить

От пользователя @ksenia.21

4 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Alex1
Хабаровск → Другое

Айда гулять

маленькое фото пользователя AlienSS
Хабаровск → Другое

Непринуждённое общение.

маленькое фото пользователя Shadow_link
Хабаровск → Другое

Кто любит Billie Eilish,сюда 👇

маленькое фото пользователя Stacia
Хабаровск → Другое

Потусить на пляже

маленькое фото пользователя Vero4ka
Хабаровск → Другое

Нравится гулять в парке

маленькое фото пользователя Lina32
Хабаровск → Другое

Все будет хорошо

маленькое фото пользователя Bleid
Хабаровск → Другое

Путешествие

маленькое фото пользователя Aleksandr2809
Хабаровск → Другое

Поиграть настолки

маленькое фото пользователя Julia1998
Хабаровск → Другое

Подруг ищу хороших и верных

маленькое фото пользователя Ks.youuu
Хабаровск → Другое

Погулять по городу 🏙️

маленькое фото пользователя Sveta19
Хабаровск → Другое

Почему люди не летают как птицы

маленькое фото пользователя Aleksandr2809
Хабаровск → Другое

Поиграть настолки

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!