Хабаровск
Сыграть тематический Квиз по трилогии "Властелин колец"
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Квиз состоится 15 июня в 19:30 в баре "STARS". Участие обойдëтся в 400 руб. с человека. Организаторы обещают пакет вопросов по расширенной версии трилогии
От пользователя @Dexter
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