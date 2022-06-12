Хабаровск
Сыграть тематический Квиз по трилогии "Властелин колец"

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сходить на мероприятие

Квиз состоится 15 июня в 19:30 в баре "STARS". Участие обойдëтся в 400 руб. с человека. Организаторы обещают пакет вопросов по расширенной версии трилогии

От пользователя @Dexter

1 участник
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