Зайти на бесплатный мастер класс по вокалу и игре на гитаре, отвлечь мысли, освежиться

От пользователя @Sseo

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Хабаровск → Другое Сходим куда не буд

Хабаровск → Другое Расскажите как ваши дела?

Хабаровск → Другое Сходить на квест

Хабаровск → Другое Пообщаться , провести с хорошими людьми время

Хабаровск → Другое Ищу подругу для общения в соц. сетях а в дальнейшем возможно в живую)

Хабаровск → Другое Сходить на концерт Чебаткова или просто погулять)

Хабаровск → Другое Сыграть тематический Квиз по трилогии "Властелин колец"

Хабаровск → Другое Люблю кино, рисовать, слушать музыку, буду рада знакомству

Хабаровск → Другое Нравится гулять в парке

Хабаровск → Другое Погулять можно и посидеть куда не бут

Хочешь найти новых друзей в городе Хабаровск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Хабаровск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!