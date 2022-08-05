Хабаровск
Поиграть настолки
В 18 00 сбор в антикафе подземелье(амурский бульвар 35) на партию в "цитадели делюкс" все желающие приходите. Есть чай и печеньки, а также хорошее настроение)
От пользователя @Aleksandr2809
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Хабаровск
Говорилка 1.0 test
Почему люди не летают как птицы
Велосипедная прогулка
Люблю кино, рисовать, слушать музыку, буду рада знакомству
Покататся на коньках
Погулять по городу 🏙️
Сходить на каток, в театр или просто погулять)
Погулять по вечернему городу)
Величественная беседа
Ищу подругу для общения в соц. сетях а в дальнейшем возможно в живую)
Расскажите как ваши дела?
Сыграть тематический Квиз по трилогии "Властелин колец"
Хочешь найти новых друзей в городе Хабаровск?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Хабаровск, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!