Хабаровск
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фото пользователя Aleksandr2809
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В 18 00 сбор в антикафе подземелье(амурский бульвар 35) на партию в "цитадели делюкс" все желающие приходите. Есть чай и печеньки, а также хорошее настроение)

От пользователя @Aleksandr2809

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