Хабаровск
Люблю кино, рисовать, слушать музыку, буду рада знакомству
прогуляться, перекусить
От пользователя @Olia
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