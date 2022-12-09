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От пользователя @Viktoriya

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Хабаровск → Другое Подруг ищу хороших и верных

Хабаровск → Другое Люблю кино, рисовать, слушать музыку, буду рада знакомству

Хабаровск → Другое Погулять по городу 🏙️

Хабаровск → Другое Расскажите как ваши дела?

Хабаровск → Другое Потусить на пляже

Хабаровск → Другое Сходить на квест

Хабаровск → Другое Прогуляться выпить в природе

Хабаровск → Другое Погулять по вечернему городу)

Хабаровск → Другое Движ на середину дня, обед.

Хабаровск → Другое Прогуляться по городу, как вам такое предложение?

Хабаровск → Другое Погулять можно и посидеть куда не бут

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