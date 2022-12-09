пообщаться

От пользователя @Billy_Hill

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Хабаровск → Другое Люблю кино, рисовать, слушать музыку, буду рада знакомству

Хабаровск → Другое Ищу подругу для общения в соц. сетях а в дальнейшем возможно в живую)

Хабаровск → Другое Потусить на пляже

Хабаровск → Другое Сходить на концерт Чебаткова или просто погулять)

Хабаровск → Другое Прогуляться по центру города выпить кофе поболтать

Хабаровск → Другое Сходим куда не буд

Хабаровск → Другое Погулять можно и посидеть куда не бут

Хабаровск → Другое Кто любит Billie Eilish,сюда 👇

Хабаровск → Другое Погулять по городу 🏙️

Хабаровск → Другое Просто поболтать о том, о сем

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