Просто побродить по городу. Поискать интересные места пока все работают. Нужно вдохновение. К 13.00 на Гигант. Я буду с газетой upd газетный киоск убрали, буду без газеты(

От пользователя @Billy_Hill

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