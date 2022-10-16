Хабаровск
Движ на середину дня, обед.
Просто побродить по городу. Поискать интересные места пока все работают. Нужно вдохновение. К 13.00 на Гигант. Я буду с газетой upd газетный киоск убрали, буду без газеты(
От пользователя @Billy_Hill
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