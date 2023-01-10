Керчь
Простое душевное общение
прогуляться, перекусить
В Керчи совершенно нет подруг, может кто захочет пообщаться. Готова поговорить на любые темы. Возможны прогулки по набережной
От пользователя @Anna1804
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