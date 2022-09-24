Кемерово
Пообщаемся?

фото пользователя Annushka
прогуляться, перекусить

Любое Активити на твой выбор: кино, парк, уютная кофейня или пофоткаться для инсты
Жду🙃

От пользователя @Annushka

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Кемерово

маленькое фото пользователя Vedmochka
Кемерово → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Zxcvbnm17
Кемерово → Другое

Дружба и общение

маленькое фото пользователя XloP4ik
Кемерово → Другое

Дружить,играть и всё

маленькое фото пользователя Supslay
Кемерово → Другое

Недавно переехал в Кемерово, ищу новых друзей)

маленькое фото пользователя Flockky
Кемерово → Другое

Прогуляться вечерком, перекусить, отдохнуть)

маленькое фото пользователя Slivka
Кемерово → Другое

Обсуждение книг, фильмов, событий...) Буду рада общению.)

маленькое фото пользователя Viktoria_15
Кемерово → Другое

Супер хаус

маленькое фото пользователя Valentina98
Кемерово → Другое

Музыка, готика, рассширить круг друзей

маленькое фото пользователя KirillTG
Кемерово → Другое

Непротив пойти погулять,поговорить.

маленькое фото пользователя GalinaS
Кемерово → Другое

Хочу найти друзей для общения

маленькое фото пользователя Sani
Кемерово → Другое

Прогуляться поесть мороженого

маленькое фото пользователя BrainBurn
Кемерово → Другое

Наконец то лето!

Хочешь найти новых друзей в городе Кемерово?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Кемерово, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!