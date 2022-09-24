Кемерово
Пообщаемся?
прогуляться, перекусить
Любое Активити на твой выбор: кино, парк, уютная кофейня или пофоткаться для инсты
Любое Активити на твой выбор: кино, парк, уютная кофейня или пофоткаться для инсты
Жду🙃
От пользователя @Annushka
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