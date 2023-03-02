От пользователя @Dars

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Кемерово → Другое Недавно переехал в Кемерово, ищу новых друзей)

Кемерово → Другое Погуляем по городу

Кемерово → Другое Обсуждение книг, фильмов, событий...) Буду рада общению.)

Кемерово → Другое Дружба и общение

Кемерово → Другое Наконец то лето!

Кемерово → Другое Без объяснения причин

Кемерово → Другое Хочу найти друзей для общения

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