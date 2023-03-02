Кемерово: найди компанию. Новые события
Присоединяйся к InParty и найди, с кем провести время.
Как найти друзей в г. Кемерово
InParty - новое приложение для общения, поиска друзей и компании
Как это работает:
- - Установите приложение
- Выберите город проживания, например: Кемерово
- - Добавьте новое мероприятие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'
- - Другие пользователи видят ваше мероприятие и отправляют вам заявки на участие
- - Вы смотрите, кто присоединяется, и можете одобрить или отклонить заявку
- - А ещё можно самому добавляться к другим участникам