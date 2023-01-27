Казань
Заняться вместе спортом.
активный отдых
Сходить вместе в фитнес клуб. Разово могу провести в качестве гостя по карте.
От пользователя @Rena
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