Сходить вместе в фитнес клуб. Разово могу провести в качестве гостя по карте.

От пользователя @Rena

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Казань → Другое Я бы не против

Казань → Другое Поплавать в бассейне ,выпить с тобой кофе

Казань → Другое Стрельба из лука в Иннополисе

Казань → Другое Весело провести время

Казань → Другое Провести время в приятной компании, сходить куда нибудь

Казань → Другое Можно еще шахматы и кальян)

Казань → Другое В 5-6 утра прогуляться по набережной.

Казань → Другое Хочу пообщаться, с интересными людьми давайте знакомиться 😁

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