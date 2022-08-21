Казань
Я люблю узнавать новых людей!
пообщаться
От пользователя @Brajana
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Казань
Казань → Другое
Ищу компанию для прогулок по городу
Казань → Другое
Чай с вкусняшками
Казань → Другое
Присоеденить свой талисманчики
Казань → Другое
Ходить вместе в спорт зал
Казань → Другое
Прогуляться по летней Казани🤗
Казань → Другое
погода огонь, пошли гулять
Казань → Другое
Прогуляться во дворе
Казань → Другое
Можно еще шахматы и кальян)
Казань → Другое
Хочу выбраться в выходные, погулять, покушать, может на гору съездить
Казань → Другое
Кто со мной ?)
Казань → Другое
Сгонять вместе в клуб.
Казань → Другое
Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃
Хочешь найти новых друзей в городе Казань?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Казань, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!