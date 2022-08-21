пообщаться

От пользователя @Brajana

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Казань → Другое Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃

Казань → Другое Сгонять вместе в клуб.

Казань → Другое Кто со мной ?)

Казань → Другое Хочу выбраться в выходные, погулять, покушать, может на гору съездить

Казань → Другое Можно еще шахматы и кальян)

Казань → Другое Прогуляться во дворе

Казань → Другое Прогуляться по летней Казани🤗

Казань → Другое Ходить вместе в спорт зал

Казань → Другое Чай с вкусняшками

Казань → Другое Ищу компанию для прогулок по городу

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