прогуляться, перекусить

От пользователя @Domik001

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Казань → Другое Кто со мной ?)

Казань → Другое Собираем женскую группу (общение, прогулки и т.д)

Казань → Другое съездить покупаться или просто погулять🤭

Казань → Другое Предлагаю съездить на голубой залив.

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