Казань
Встреча, ужин

прогуляться, перекусить

От пользователя @Land

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Просто погулять или сходить на совместный шоппинг) ищу подругу

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Заняться вместе спортом.

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Пообщаться , подружиться , погулять в девичьей компании🌸

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Будет здорово прогуляться и узнать друг друга за чашкой кофе )

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Приглашаю всех на концерт группы "заточка"

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Прогуляться, можно в киношку забежать. Отлично время провести

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Погуляем?)

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