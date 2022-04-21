прогуляться, перекусить

От пользователя @Land

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Казань → Другое Прогуляться, можно в киношку забежать. Отлично время провести

Казань → Другое Скучно на работе

Казань → Другое Прогуляться по городу)

Казань → Другое Приглашаю всех на концерт группы "заточка"

Казань → Другое Дружба и общения

Казань → Другое Будет здорово прогуляться и узнать друг друга за чашкой кофе )

Казань → Другое Пообщаться , подружиться , погулять в девичьей компании🌸

Казань → Другое Просто погулять или сходить на совместный шоппинг) ищу подругу

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