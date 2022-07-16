Казань
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пообщаться

И так, здравствуйте, милейшие дамы и господа!!! Погода дрянь, прям как моё настроение сегодня!🥺
Надо исправлять ситуацию!!! Ну-с, начнём?
Ааа, о себе же надо написать пару слов!
Мне важно БЫТЬ, а не КАЗАТЬСЯ! Вот)

От пользователя @Astral_Soul

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