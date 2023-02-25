прогуляться, перекусить

От пользователя @elvinkaa

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Казань → Другое Прогуляться по летней Казани🤗

Казань → Другое Сходить на выставку Сальвадора Дали

Казань → Другое Почирикать обо всем

Казань → Другое Прогулки по городу, и т.д)

Казань → Другое В центре Казани. Днем или вечером.

Казань → Другое Было бы неплохо встретиться и потусить)

Казань → Другое съездить покупаться или просто погулять🤭

Казань → Другое В поисках девушки пообщаться

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