сходить на мероприятие

От пользователя @Marusya

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Казань → Другое Поиграть в настолки

Казань → Другое Сходить на выставку Сальвадора Дали

Казань → Другое Было бы неплохо встретиться и потусить)

Казань → Другое Побеседовать, выпить (давайте будем честны), гулять, фотографировать.

Казань → Другое Общение на разные темы)

Казань → Другое Сходить в кино

Казань → Другое Дружба и общения

Казань → Другое Выпью кофе или составлю компанию

Казань → Другое Ищу подругу, в клуб сходить

Казань → Другое Я бы не против

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