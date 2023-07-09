пообщаться

От пользователя @Kzn_seaman

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Казань → Другое Погулять и обсудить общие интересы. Найти подругу

Казань → Другое В клуб хочу

Казань → Другое Общение на разные темы)

Казань → Другое Хочу сходить куда нибудь с компанией(потусить, прогуляться)💃🏼

Казань → Другое Прогуляться по летней Казани🤗

Казань → Другое Можно прогуляться по каким-нибудь ТЦ, выпить кофе

Казань → Другое Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃

Казань → Другое поиграть в бильярд

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