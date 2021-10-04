Казань
В 5-6 утра прогуляться по набережной.
прогуляться, перекусить
Несколько дней меня преследует идея в 5-6 утра оказаться на набережной. Знаю, звучит странно, но не могу объяснить это желание даже самому себе.
От пользователя @Aldo
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