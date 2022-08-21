Кто хочет со мной кофе

От пользователя @85zg

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Казань → Другое Хочу выбраться в выходные, погулять, покушать, может на гору съездить

Казань → Другое Скучно. Очень скучно)

Казань → Другое Прогуляться по городу.

Казань → Другое Хочу уехать купаться в солёной воде

Казань → Другое Ищу кому кидать мемы в инсте и телеге

Казань → Другое Замутить тусу, кто придет ?

Казань → Другое Поболтать в перерывах между работой

Казань → Другое Ищу компанию для прогулок по городу

Казань → Другое Предлагаю съездить на голубой залив.

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