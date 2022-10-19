Казань
Стрельба из лука в Иннополисе

фото пользователя Gluk
активный отдых

Ищу компанию пострелять по коробкам в ближайшем от Иннополиса поле.

От пользователя @Gluk

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