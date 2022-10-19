Казань
Стрельба из лука в Иннополисе
активный отдых
Ищу компанию пострелять по коробкам в ближайшем от Иннополиса поле.
От пользователя @Gluk
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