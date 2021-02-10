Казань
Спорт, отдых, плавание.
прогуляться, перекусить
Могу разово провести бесплатно в фитнес зал-бассейн бесплатно, если составите компанию.
От пользователя @Rena
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