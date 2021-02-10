Могу разово провести бесплатно в фитнес зал-бассейн бесплатно, если составите компанию.

От пользователя @Rena

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Казань → Другое Я хочу в клуб 💃

Казань → Другое поиграть в мафию

Казань → Другое Приглашаю всех на концерт группы "заточка"

Казань → Другое Прогуляться в необычных местах Казани, пообниматься, пофоткаться

Казань → Другое Прогуляться, сходить в кино

Казань → Другое Поплавать в бассейне ,выпить с тобой кофе

Казань → Другое Скучно, кто в хочет выпить ?

Казань → Другое Замутить тусу, кто придет ?

Казань → Другое Хочу пообщаться, с интересными людьми давайте знакомиться 😁

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