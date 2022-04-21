Казань
Собираем женскую группу (общение, прогулки и т.д)
собрать компанию
От пользователя @Dariaa
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Я хочу в клуб 💃
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погулять, пообщаться, выпить кофе
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