Пойдем кофе попьем что ли )

От пользователя @AlexDegot

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Казань → Другое Весело провести время

Казань → Другое Побеседовать, выпить (давайте будем честны), гулять, фотографировать.

Казань → Другое Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃

Казань → Другое Прогуляться, сходить в кино

Казань → Другое Сходить на каток

Казань → Другое Прогуляться во дворе

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