Казань
Скучно. Очень скучно)

фото пользователя AlexDegot
прогуляться, перекусить

Пойдем кофе попьем что ли )

От пользователя @AlexDegot

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