Казань
Скучно. Очень скучно)
прогуляться, перекусить
Пойдем кофе попьем что ли )
От пользователя @AlexDegot
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