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От пользователя @GROOVMEN

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Казань → Другое Тусить в центре 🙂

Казань → Другое Приглашаю всех на концерт группы "заточка"

Казань → Другое Поход в бассейн к 11часам дня.

Казань → Другое Сгонять вместе в клуб.

Казань → Другое В 5-6 утра прогуляться по набережной.

Казань → Другое Ищу кому кидать мемы в инсте и телеге

Казань → Другое На любые темы

Казань → Другое Ищутся люди с горок

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