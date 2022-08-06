прогуляться, перекусить

От пользователя @Maks11

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Казань → Другое Погулять по центру города

Казань → Другое Хочу сходить в национальную библиотеку, пообщаться

Казань → Другое Отдых от тяжело рабочего дня

Казань → Другое Хочу сходить куда нибудь с компанией(потусить, прогуляться)💃🏼

Казань → Другое Можно еще шахматы и кальян)

Казань → Другое Погулять, сходить на шопинг

Казань → Другое Скучно на работе

Казань → Другое найти друзей, просто общение онлайн о всем, почти)

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