Казань
Сходить на каток

фото пользователя VIKA96
прогуляться, перекусить

От пользователя @VIKA96

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