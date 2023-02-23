прогуляться, перекусить

От пользователя @VIKA96

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Казань → Другое Сходить в клуб

Казань → Другое Приглашаю всех на концерт группы "заточка"

Казань → Другое Прогуляться в необычных местах Казани, пообниматься, пофоткаться

Казань → Другое Хочу найти себе друзей

Казань → Другое Скучно. Очень скучно)

Казань → Другое Тусить в центре 🙂

Казань → Другое Скучно, кто в хочет выпить ?

Казань → Другое поиграть в бильярд

Казань → Другое Ищутся люди с горок

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