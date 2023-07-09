Кто-то ходит на техно и днб?

От пользователя @Albibina

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Казань → Другое В клуб хочу

Казань → Другое Ищу кому кидать мемы в инсте и телеге

Казань → Другое Прогуляться сходить в кино, покататься на лыжах

Казань → Другое Дружба и общения

Казань → Другое Сходить в клуб

Казань → Другое Поплавать в бассейне ,выпить с тобой кофе

Казань → Другое Потанцуем в RV сегодня?

Казань → Другое Можно прогуляться по каким-нибудь ТЦ, выпить кофе

Казань → Другое Хочу пообщаться, с интересными людьми давайте знакомиться 😁

Казань → Другое Прогуляться по городу)

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