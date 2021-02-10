прогуляться, перекусить

От пользователя @Elya

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Казань → Другое Замутить тусу, кто придет ?

Казань → Другое Тусить в центре 🙂

Казань → Другое Прогуляться, сходить в кино

Казань → Другое Весело провести время

Казань → Другое В центре Казани. Днем или вечером.

Казань → Другое Выпью кофе или составлю компанию

Казань → Другое Потанцуем в RV сегодня?

Казань → Другое Давайте сходим в театр

Казань → Другое Будет здорово прогуляться и узнать друг друга за чашкой кофе )

Казань → Другое В поисках девушки пообщаться

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