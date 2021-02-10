Казань
Провести время в приятной компании, сходить куда нибудь
прогуляться, перекусить
От пользователя @Elya
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