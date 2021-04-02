От пользователя @Dysy

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Казань → Другое Пить и прятаться 🤡👻🤪

Казань → Другое Ищутся люди с горок

Казань → Другое В центре Казани. Днем или вечером.

Казань → Другое Дружба и общения

Казань → Другое Поговорим обовсём во тьме?!

Казань → Другое Ищу подружку для общения, прогулок🌷 (без инт)

Казань → Другое Прогуляться сходить в кино, покататься на лыжах

Казань → Другое Прогуляться по городу)

Казань → Другое Я бы не против

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