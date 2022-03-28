прогуляться, перекусить

От пользователя @Lera_K

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Казань → Другое Ищу подругу, сходить вместе в Тринити, там будет концерт в 23:00

Казань → Другое Общение на разные темы)

Казань → Другое Хочу сходить в национальную библиотеку, пообщаться

Казань → Другое На любые темы

Казань → Другое Прогуляться по летней Казани🤗

Казань → Другое Прогуляться в необычных местах Казани, пообниматься, пофоткаться

Казань → Другое Будет здорово прогуляться и узнать друг друга за чашкой кофе )

Казань → Другое Я хочу в клуб 💃

Казань → Другое Открыт для новых знакомств, для общения.

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