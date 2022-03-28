Казань
Просто погулять или сходить на совместный шоппинг) ищу подругу
прогуляться, перекусить
От пользователя @Lera_K
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