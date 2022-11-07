прогуляться, перекусить

От пользователя @IIIRRRAAA

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Казань → Другое Поиграть в настолки

Казань → Другое Сходить на каток

Казань → Другое Познакомиться с интересными людьми

Казань → Другое выпить в баре

Казань → Другое Скучно, кто в хочет выпить ?

Казань → Другое Прогулки по городу, и т.д)

Казань → Другое Поход в бассейн к 11часам дня.

Казань → Другое Хочу сходить куда нибудь с компанией(потусить, прогуляться)💃🏼

Казань → Другое Прогуляться по набережной

Казань → Другое Я бы не против

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