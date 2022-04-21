прогуляться, перекусить

От пользователя @An12

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Казань → Другое Ходить вместе в спорт зал

Казань → Другое Прогулки по городу, и т.д)

Казань → Другое Прогуляться, можно в киношку забежать. Отлично время провести

Казань → Другое Ищу подругу, в клуб сходить

Казань → Другое Сходить на каток

Казань → Другое Почирикать обо всем

Казань → Другое Отдых от тяжело рабочего дня

Казань → Другое Сходить в кино

Казань → Другое Выпью кофе или составлю компанию

Казань → Другое поиграть в бильярд

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