Казань
Прогуляться сходить в кино, покататься на лыжах
прогуляться, перекусить
От пользователя @Magnum
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Хочу сходить куда нибудь с компанией(потусить, прогуляться)💃🏼
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