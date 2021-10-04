Казань
Прогуляться сходить в кино, покататься на лыжах

фото пользователя Magnum
прогуляться, перекусить

От пользователя @Magnum

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